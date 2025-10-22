Мошенники стали рассылать письма с фишинговыми ссылками на «призы»

Мошенники начали отправлять россиянам на электронную почту письма с фишинговой ссылкой. Жертве якобы предлагают получить приз за активность на маркетплейсе, сообщает «РИА Новости».

Перейдя по ссылке, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения. Оно предоставит злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.

Правоохранительные органы регулярно предупреждают о новых схемах мошенничества. В частности, россиянам рассылают письма о «новом налоге». Также мошенники могут предложить купить схему выигрыша в лотерею или прислать фейковое сообщение от имени несуществующего Пенсионного фонда России.

О росте фишинговых ресурсов — в материале «Ъ» «Ловля на инвестора».