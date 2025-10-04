Мошенники рассылают россиянам письма о «новом налоге»

Мошенники начали от имени банков рассылать на электронную почту письма о якобы новом налоге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники пишут гражданам, что с их счетов вскоре спишут новый налог. Жертве говорят, что надо срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление об отказе от платежей, в противном случае человек будет ежемесячно «перечислять в бюджет десятки тысяч рублей». Ссылка в письме ведет на поддельный сайт банка, где просят указать номер телефона.

Письма отправляют от имени крупных банков. Сумма «налога» составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, уточняет агентство.

МВД предупреждало, что мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков. Ведомство советует очищать историю сообщений из банковских приложений, потому что уведомления о переводах и остатках раскрывают финансовые привычки и уровень доходов, что облегчает работу мошенникам.