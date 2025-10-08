Мошенники предлагают купить схему выигрыша в лотерею

Мошенники стали втягивать россиян в новую финансовую пирамиду. Гражданам предлагают купить схему выигрыша в лотерее, сообщает «РИА Новости».

Злоумышленники отправляют на электронную почту письма со ссылкой на Telegram-канал, в котором якобы есть схема выигрыша в лотерею. Но доступ к каналу платный. После оплаты выясняется, что в канале схемы выигрыша нет, и жертве предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.

По итогам второго квартала количество фишинговых доменов в мессенджере Telegram достигло 12,5 тыс., что в 1,5–3 раза превышает показатели предшествующих кварталов с начала 2023 года, оценили в интеграторе «Информзащита». Аналогичную тенденцию наблюдают в BI.ZONE Brand Protection. По данным компании, за шесть месяцев 2025 года выявили 20 тыс. таких доменов, тогда как за тот же период 2024 года их насчитывалось 13,1 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Ловля на инвестора».