МВД рассказало о схеме мошенничества под видом письма из Пенсионного фонда

Мошенники начали рассылать пожилым людям фейковые сообщения от имени несуществующего Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщило управление МВД по борьбе с киберпреступлениями в Telegram-канале. По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников ПФР и обещают увеличить пенсию на 30% с помощью «нового бонуса» для россиян в возрасте от 58 до 84 лет.

В фейковых сообщениях аферисты приглашают пенсионеров вступить в специальный Telegram-канал, якобы созданный Пенсионным фондом, где содержится «вся необходимая информация». Рассылка сопровождается предупреждениями о потере возможности присоединиться к каналу в случае игнорирования, создавая у получателей ощущение срочности. Среди обещанных «полезных» услуг фигурирует оформление справки, дающей право на повышение пенсии и получение дополнительных бонусов.

В МВД напомнили, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России прекратил существование как отдельная структура, объединившись с Фондом социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд России (СФР). Официальные уведомления от фонда направляются исключительно через портал госуслуг или заказными письмами, а любые сообщения в мессенджерах и соцсетях отправляют мошенники.