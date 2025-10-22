Под Сочи археологи нашли артефакты каменного века

В гроте Ахцу под Сочи ученые обнаружили артефакты, относящиеся к каменному веку. Работы проводились в рамках второго полевого сезона международной экспедиции, в которой участвовали специалисты Института истории материальной культуры РАН, Цзилиньского университета (КНР) и Субтропического научного центра РАН, сообщили в пресс-службе СНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН

Исследования показали, что грот Ахцу был местом круглогодичного обитания древних людей, в отличие от большинства кавказских пещер, использовавшихся сезонно. По мнению ученых, жилище отличалось сухостью, освещенностью и близостью к воде, что делало его удобным для жизни.

Собранные находки охватывают большой временной диапазон: от палеолита и мезолита до бронзового века — периода дольменной культуры Черноморья. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на историю заселения региона.

Артефакты — каменные орудия, костные остатки и образцы грунта — будут исследованы в лабораториях, где уточнят их возраст с помощью оптически стимулированной люминесценции. Раскоп законсервировали до следующего сезона, чтобы защитить его от эрозии и природных воздействий.

Анна Гречко