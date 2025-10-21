На Кубани следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на ж/д
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка на территории железнодорожной станции Малороссийская в Тихорецком районе. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России
По данным следствия, вечером 19 октября четверо подростков находились у стоящего грузового состава. Двое из них поднялись на крышу вагона, и один из подростков получил удар электрическим током от контактной сети, упал и скончался на месте. Семнадцатилетний друг потерпевшего также упал и получил травмы.
Следователи осмотрели место происшествия и проводят все необходимые мероприятия для установления всех причин и обстоятельств трагедии. В СКР напомнили о строгой необходимости соблюдать меры безопасности около железнодорожного транспорта: не приближаться к проводам, не подниматься на крыши вагонов и локомотивов и не прикасаться к электрооборудованию подвижного состава.