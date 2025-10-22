Суд взыскал с Ангелины Коровайко 82 млн рублей в пользу концерна «Покровский»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15-й ААС) в Ростове-на-Дону отклонил жалобу Ангелины Коровайко на решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с нее 82 млн руб. в пользу ООО «ТД Концерн Покровский».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», задолженность образовалась по двум договорам займа 2020 и 2021 годов, которые были заключены между концерном и бывшей совладелицей предприятия Ангелиной Коровайко.

Третьими лицами по делу выступили Генпрокуратура и межрегиональное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов концерна. Основанием стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001–2004 годы). В прокуратуре посчитали, что бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах.

В 2021 году против Андрея Коровайко и его бывшего партнера Аркадия Чебанова возбудили уголовное дело. Следствие обвиняет их в мошенничестве в особо крупном размере, создании организованного преступного сообщества и вымогательстве. Оба находятся в международном розыске. Согласно иску надзорного ведомства, до конфискации компания управлялась через доверенных лиц, а полученные средства выводились за границу.

Родители Андрея Коровайко — Ангелина и Виктор — также числились среди бенефициаров концерна.

Доводы ответчика о том, что с учетом споров в судах общей юрисдикции взыскание долга в данном процессе приведет к двойному взысканию, судом были отклонены. «Истцом представлены в дело доказательства предоставления суммы займа ответчику», — говорится в решении 15-го ААС.

Лия Пацан