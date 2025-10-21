CNN: встреча Лаврова и Рубио пока отложена

Ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио «пока отложена», сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Что стало причиной, не уточняется. По словам источника канала, у господ Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно возможного завершения военного конфликта на Украине. Из-за отсрочки их переговоров «надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть», отмечает CNN.

16 октября президенты двух стран провели телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но было согласовано место — Будапешт. Вчера Кремль анонсировал начало полномасштабной подготовки к саммиту в Венгрии. Вечером того же дня Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону. Reuters писало, что их встреча может состояться 23 октября.

