Индекс погряз в политике

Индекс Московской биржи вновь вернулся ниже уровня 2700 пунктов. В ходе торгов 21 октября основной индикатор российского фондового рынка потерял более 4%, растеряв весь оптимизм от последнего телефонного разговора президентов России и США. Игра на понижение также была связана с новостями из мира политики, в том числе с неопределенностью по поводу встречи лидеров двух стран, а также с ожиданиями расширения санкций в отношении России. Ободрить инвесторов мог бы Банк России снижением ключевой ставки, однако участники рынка ожидают, что она пока сохранится неизменной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В октябре индекс Московской биржи продержался выше уровня 2700 пунктов менее трех дней. По итогам торгов 21 октября он откатился до отметки 2632,42 пункта, потеряв более 4%. В ходе основной сессии он опускался до отметки 2608,42 пункта, минимума с 16 октября, то есть до тех значений, на которых находился перед последним телефонным разговором президентов России и США (см. “Ъ” от 17 октября). Тогда на вечерних торгах индекс прибавил более 5% и превысил уровень 2700 пунктов.

Нынешнее падение также в значительной степени определялось политикой — новостями о сложностях в переговорах глав МИД России и США.

Накануне CNN сообщило с ссылкой на собственные источники, что Марко Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на следующей неделе. «В конце прошлой недели индекс Московской биржи подскочил именно на ожиданиях возобновления переговоров, и поэтому акции уязвимы к любым заминкам в этой теме, и сегодняшняя коррекция выглядит логичной»,— отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Негативный эффект усилили и другие новости. Руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян обращает внимание на заявление министра финансов США о намерении усилить давление на Россию в рамках G7, а также на сообщения о том, что ЕС находится в прогрессе по согласованию 19-го пакета санкций и планам использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. «Несмотря на важность предстоящего заседания Банка России по ключевой ставке, инвесторы больше фокусируются на внешнеполитических рисках, учитывая, что регулятор, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, сохранит ее на уровне 17%»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

4,1 процента потерял индекс Московской биржи по итогам торгов 21 октября

Наиболее ликвидные акции — Сбербанка, «Газпрома», «Т-Технологий», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа — потеряли в цене 4–5,6%. При этом лидером снижения оказались ценные бумаги СПБ Биржи, которые уверенно росли в конце минувшей недели (см. “Ъ” от 18 октября). По итогам основных торгов они потеряли в цене 8,6%. «Наблюдается значительная коррекция на рынке драгоценных металлов, что, вероятно, оказало влияние на снижение котировок акций "Полюса" и "Норильского никеля"»,— отмечает Анна Казарян.

По данным Investing.com, котировки золота на мировом спот-рынке в моменте теряли более 6%, опускаясь до $4082 за тройскую унцию. К 20:30 они стабилизировались чуть выше $4100 за унцию. При этом активность инвесторов заметно выросла. Объем торгов акциями, входящими в широкий индекс Московской биржи (включает 100 эмитентов), превысил 89 млрд руб.— максимальный результат за неделю и четвертый результат с начала осени.

При этом дальнейшая ситуация по-прежнему будет развиваться в контексте переговоров России и США. «Если все будет двигаться к встрече президентов двух стран в Будапеште, то индекс Московской биржи может показать рост до 10%»,— оценивает Наталья Малых. В противном случае падение рынка продолжится. Определенное влияние может оказать и Банк России. По мнению стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, в случае снижения ключевой ставки до 16% рынок получит краткосрочный драйвер для роста и индекс IMOEX может подняться к уровню 2700 пунктов. Но в базовом прогнозе большинство аналитиков ждет сохранения ставки в размере 17%.

Виталий Гайдаев