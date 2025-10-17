От звонка до звонка

Акции СПБ Биржи за два дня прибавили в цене более 20%, а по объему торгов вошли в пятерку лидеров. Так инвесторы отреагировали на телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Рынок после каждого «потепления» в отношениях двух держав ожидает и позитивных изменений в отношении торговли иностранными ценными бумагами, которая проводилась на СПБ Бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Акции СПБ Биржи стали лидерами торгов за последние два дня. На торгах Московской биржи 17 октября их котировки достигали 253 руб., максимума с середины сентября, и почти на 25% выше, чем на закрытии торгов в среду. Даже с учетом коррекции во второй половине дня котировки остановились на отметке 245 руб., почти на 21% выше закрытия основной сессии 15 октября. Рост котировок акций проходил при высокой активности инвесторов. Объем торгов на Московской бирже за два дня составил почти 12 млрд руб. (по этому показателю они сразу вошли в число самых ликвидных), на СПБ Бирже объем торгов ее акциями превысил 3,8 млрд руб. Другие наиболее ликвидные акции показывали рост котировок за 16–17 октября на 5–13%. За эти дни индекс Московской биржи вырос на 7,7%, до отметки 2720,63 пункта.

Инвесторы активно отыгрывали последний телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся накануне вечером. По его итогам была анонсирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Однако особое внимание инвесторов к ценным бумагам СПБ Биржи объясняется тем, что на этой торговой площадке до ноября 2023 года активно торговались иностранные акции.

«Основные объемы торгов проходили именно по американским бумагам. Соответственно, любой геополитический позитив оценивается как вероятность по крайней мере ослабления санкций или даже возобновление торгов»,— считает аналитик ИК «Велес-Капитал» Сергей Жителев.

Переговоры президентов 16 октября — не единственный случай в 2025 году, когда у инвесторов могла появиться надежда на политическую разрядку, но инвесторы все менее эмоционально реагируют на подобные заявления. Так, после первого телефонного разговора между главами государств в феврале в течение месяца акции СПБ Биржи выросли в цене более чем на 50%. В ожидании встречи президентов на Аляске в начале августа котировки акций взлетели на 30%. И объем тогда также достигал 5–10 млрд руб. в день. Однако в тех случаях котировки поднимались до 300 руб. и выше. Сейчас же показатели скромнее. Более того, нынешние значения в четыре раза ниже, чем котировки начала 2022 года.

Определенная часть инвесторов приобретала ценные бумаги как долгосрочное вложение в ожидании полноценного восстановления торгов иностранными акциями на площадке, отмечают участники рынка.

Однако по большей части на недавних торгах «доминировали спекулянты», отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Причем, учитывая повышенную волатильность рынка, «значительную часть торговых операций могли совершать алгоритмические системы, реагирующие на резкие импульсы и новости», поясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Вместе с тем после периода ажиотажа на российском рынке нередко следовала коррекция, которая отбрасывала котировки до изначального уровня. Поэтому, если за новостью о переговорах не последуют «реальные решения», инвесторы начнут фиксировать прибыль и продавать бумаги, указывает господин Кабаков. Для возврата стоимости акций биржи хотя бы к значениям 700–800 руб. необходимы разблокировка всех замороженных активов и полное возобновление торгов иностранными акциями, оценивают эксперты. Однако, как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, в ближайшее время такой поворот событий маловероятен.

Андрей Ковалёв