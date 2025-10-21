На Кубани возбудили дело против мужчины, убившего овчарку

В Краснодарском крае полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 25-летнего жителя станицы Новотиторовской. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина расправился с овчаркой. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до трех лет.

Анна Гречко