«Заезды должны быть закрыты шлагбаумами»

В сентябре в Прилагунье (особо охраняемая природная территория местного значения в Новороссийске) произошел очередной пожар, площадь которого составила около 2,5 га или примерно четверть всего пространства ООПТ. В результате возгорания, по подсчетам экологов, погибли 13 краснокнижных черепах Никольского, другие обитатели Прилагунья, а также пострадали зеленые насаждения. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко сформировал предложения по профилактике пожаров в Прилагунье и направил на рассмотрение в администрацию Новороссийска.

Вениамин Голубитченко

Фото: предоставлено автором

«Прилагунье пронизано тропинками, по этой причине самый оптимальный, простой и надежный вариант — использовать эту обозначенную закономерность: на основе уже существующих троп сделать противопожарные полосы шириной 1-1,5 метра.

Тропинки и дорожки, которые полностью лишены растительности, создаются как преграды для распространения огня. Делаются они путем сильного скашивания травы до земли и сгребания скошенной травы с этих минерализованных полос. Полутора метров ширины достаточно для того, чтобы остановить средней силы пожар даже при сильном ветре.

Если по этой полосе будет в засушливое и ветреное время проезжать машина, чтобы проливать ее, то такой полив защитную функцию отсекающих полос усилит.

Когда-то в Прилагунье можно было заехать с нескольких сторон, существовали дороги, так что хорошо бы их возродить, но в наше время только для заезда автотранспорта спецслужб, а не всех подряд, кому хочется отдохнуть рядом с морем.

Дороги должны быть покошены, содержаться в нормальном состоянии, чтобы по ним в случае пожара можно было проехать. Заезды в Прилагунье должны быть закрыты шлагбаумами, чтобы никто посторонний не мог туда заезжать, а ключи должны быть у охраны дендропарка, пожарных и скорой помощи.

Это реальные меры, которые позволят справиться с постоянными ежегодными пожарами, ограничить распространение пламени и сократить ущерб флоре и фауне этих мест».