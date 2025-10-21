В Севастополе вечером 21 октября объявили воздушную тревогу

Вечером 21 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Жителям и гостям города советуют срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Также власти рекомендуют перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

В городе остановлено движение общественного транспорта. МЧС Севастополя призывает жителей сохранять спокойствие и действовать решительно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на Крымском мосту днем 21 октября было остановлено движение транспорта.

Анна Гречко