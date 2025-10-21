Байден прошел первый курс лучевой терапии

Бывший президент США Джо Байден завершил первый этап курса лучевой терапии, который он проходил в рамках лечения агрессивной формы рака простаты, сообщает The Washington Post.

«Я могу подтвердить, что сегодня он завершил курс лучевой терапии»,— сказала пресс-секретарь господина Байдена Келли Скалли. О дальнейших планах лечения экс-президента США его представительница не сообщила. В начале октября NBC сообщал, что курс лучевой терапии господина Байдена продлится пять недель.

В мае этого года врачи диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. Уже через пару недель он начал принимать лекарственные препараты для лечения заболевания, отметив, что работает с одним из лучших хирургов страны, а прогноз на его выздоровление хороший. В прошлом месяце господин Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.

Кирилл Сарханянц