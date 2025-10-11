NBC: Байден начал новый курс лечения от рака

Бывший президент США Джо Байден начал проходить новый курс лечения от рака предстательной железы. Он получает лучевую терапию и принимает гормональные препараты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя экс-президента.

По информации источника телеканала, курс лучевой терапии продлится пять недель. 82-летнему Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в мае. Несмотря на агрессивную форму заболевания, оно поддается лечению гормонами, сообщали представители экс-президента.

В сентябре Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Его врач сообщил, что операция прошла успешно и дальнейшее лечение не требуется. До этого бывшему президенту удаляли злокачественное образование на коже в 2023 году.