Наказаны за «Шкоду»

В Республике Адыгея суд обязал автосалон «Юг-Авто Центр» вернуть покупателю деньги, похищенные менеджером-мошенником при покупке автомобиля. Компания настаивала на том, что не должна нести ответственность за незаконные действия своего сотрудника. Однако Верховный суд РФ решил иначе. Эксперты поясняют, что с мошенничеством можно столкнуться даже в крупном дилерском центре, но в данном случае покупателя, попавшегося на уловку афериста, спасло то, что это произошло в салоне крупной сети, являющейся официальным дилером.

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея пересмотрел спор, возникший между ООО «Юг-Авто Центр» (оператор автосалона в ауле Тахтамукай) и покупателем автомобиля Верой Кислиди. Он обязал продавца вернуть покупателю деньги, похищенные бывшим менеджером салона во время сделки по продаже машины.

ООО «Юг-Авто Центр» в ауле Тахтамукай под Краснодаром входит в группу компаний «Юг-Авто». Ранее компания имела дилерские права по продаже Skoda («Шкода»).

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», госпожа Кислиди в 2019 году обратилась в автосалон, чтобы купить автомобиль Skoda Kodiaq стоимостью 2,2 млн руб. Меньшую часть этой суммы она внесла в кассу, а основные средства (1,9 млн руб.) передала напрямую продавцу-консультанту. Как позже установило следствие, консультант договаривался с покупателями о предоставлении им существенного дисконта с условием, что оплату за автомобиль они будут передавать лично ему. Покупатели соглашались, фигурант получал от них деньги и передавал им автомобили.

Как установлено приговором Тахтамукайского суда, по такой схеме из автосалона было похищено 16 автомобилей. В числе обманутых менеджером клиентов автосалона оказалась и Вера Кислиди. Оплаченный ею автомобиль был изъят во время расследования в качестве вещественного доказательства. Экс-менеджер вскоре был признан виновным в мошенничестве и приговорен к семи годам лишения свободы, а автомобиль возвращен автосалону.

Госпожа Кислиди подала иск к автосалону с требованием возместить ей сумму, уплаченную за автомобиль. Она заявила, что компания должна нести ответственность за действия своего сотрудника, совершенные им при исполнении трудовых обязанностей. Суды в Адыгее, а также кассационный суд отказали Вере Кислиди в удовлетворении иска, посчитав, что ответственность перед ней должен нести непосредственно мошенник.

Однако Верховный суд РФ отменил эти решения. Он указал, что ответственность за действия менеджера должна нести компания как работодатель, так как консультант действовал в рабочее время, на рабочем месте и использовал при этом свое служебное положение. В условиях автосалона у покупателя создалось впечатление о законности действий консультанта. Работодатель же обязан контролировать своих работников и принимать меры для снижения вероятности причинения вреда его работником.

«Если работодатель названные обязанности не выполняет, то бремя негативных последствий (возмещение вреда, причиненного потерпевшему лицу работником при исполнении трудовых обязанностей) несет работодатель, создавший условия для неправомерного поведения своего работника отсутствием управления и должного контроля за выполнением работником трудовой функции»,— говорится в определении ВС, размещенном в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Директор по развитию компании «Бакра 2.0» Александр Загорулько говорит, что риск попасться в неприятную ситуацию существует всегда, даже при взаимодействии с официальным дилерским центром, как в данном случае, поэтому необходимо проявлять осмотрительность.

«К сожалению, мне известно немало случаев, когда клиенты, например, приезжая на сервис, передают ключи неизвестным лицам, не оформив документы, или расплачиваются за автомобиль, не получив квитанции. В данном случае, мы видим, что и в дилерский центр с хорошей репутацией могут устроиться на работу недобросовестные сотрудники. И вместе с тем хочу заметить, что данная история закончилась благополучно, в том числе благодаря тому, что изначально покупатель принял правильное решение обратиться в салон известной сети, являющийся официальным дилером. Приобретая автомобиль в неофициальном дилерском центре, вероятнее всего, потребитель был бы лишен возможности отстаивать свои права в суде из-за ликвидации или банкротства юридического лица продавца»,— говорит эксперт.

Михаил Волкодав