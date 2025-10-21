Мэр Новороссийска назвал вандализмом взрыв петарды на спортплощадке

Глава Новороссийска Андрей Кравченко назвал вандализмом взрыв петарды на спортивной площадке, расположенной на Анапском шоссе. Он поручил управляющей компании принять меры и отремонтировать площадку после инцидента. Об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

Взрыв петарды на спортплощадке зафиксировали камеры видеонаблюдения. Резиновое покрытие объекта было повреждено. По словам главы Новороссийска, произошедшее могло навредить ребенку, который находился рядом.

«Это настоящий акт вандализма, а пугать жителей звуками взрыва в нынешней обстановке тем более недопустимо»,— отметил Андрей Кравченко.

Специалисты планируют полностью обновить покрытие спортивной площадки летом следующего года. В правоохранительные органы также будет подано заявление о причинении вреда общедомовому имуществу.

Алина Зорина