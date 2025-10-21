Проект реконструкции Каменного моста в Воронеже прошел госэкспертизу

Проект работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост» (расположен в Воронеже) получил положительное заключение Центра государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия частичного обрушения Каменного моста летом 2023 года

Фото: Андрей Цветков Последствия частичного обрушения Каменного моста летом 2023 года

Фото: Андрей Цветков

Часть правой подпорной стены Каменного моста обрушилась во время ливня 3 июня 2023 года. В том же месяце губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о планах реконструировать ОКН к зиме 2023–2024 годов. В июле 2023-го контракт на разработку научно-проектной документации и проведение историко-культурной экспертизы Каменного моста получило ООО «Фирма "Вис"» за 13 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, в Воронежской области зарегистрировано два ООО «Фирма "Вис"». Директором обеих является Александр Работкин. Он выступает единственным учредителем компании, зарегистрированной в феврале 2016 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления соответствующих технических консультаций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2024 году выручка составила 55 тыс. руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб. В другой компании, зарегистрированной в сентябре 1997 года для строительства прочих инженерных сооружений, Александру Работкину принадлежит 40%, еще 60% — Владимиру (Александровичу) Работкину. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2024 году выручка составила 273 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Кабира Гасанова