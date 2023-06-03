В Центральном районе Воронежа введен режим ЧС из-за разрушения подпорной стены Каменного моста

В Центральном районе Воронежа во время ливня обрушилась часть правой подпорной стены Каменного моста. Мэр Вадим Кстенин назвал происшествие «серьезным» и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба.

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С такой инициативой градоначальник выступил для «обеспечения проведения необходимых мероприятий». «В максимально сжатые сроки поставил задачу провести все согласования с профильными службами правительства области для получения разрешения на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения: сначала по расчистке территории, далее по оценке состояния всех конструкции, а потом по восстановлению объекта,- объяснил господин Кстенин. - Поручил в кратчайшие сроки разработать все необходимые нормативные документы и приступить к работам. По всем следующим решениям будем оперативно информировать».

Как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», побывавший на месте ЧС одним из первых, сам мост целый, на нем первое время толпились желающие сфотографировать обвал. Из оперативных служб первым к месту прибыл автомобиль МЧС. В ответ на вопрос «Ъ-Черноземье» о безопасности нахождения граждан на мосту сотрудник ведомства пожал плечами: «Сейчас специалисты приедут и решат».

Позже в мэрии рассказали, что место обрушения подпорной стены вместе с оперативными службами осмотрели специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия. В ближайшие часы от них ожидается разрешение на начало работ по разбору элементов стены. В первую очередь речь идет о территории проезжей части. На место вызвана вся необходимая для начала работ техника: кран, вышка, самосвалы, погрузчик. «С региональным МЧС достигнута договоренность об обеспечении освещения. На время проведения работ перекрытие будет усилено техникой»,- добавили в администрации города.

Каменный мост расположен в Воронеже на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского. Памятник архитектуры XIX века был возведен в 1826 году, а сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей города. Мост считается счастливым у молодоженов. В 2011 году по проекту местного института «Гипрокоммундортранс» была проведена реконструкция этого объекта архитектуры.

Вечером мэрия заявила о получении необходимых разрешений для проведения работ в районе Каменного моста: «Они начнутся в ближайшее время и будут вестись лицензированной организацией ООО "ВИС" с привлечением комбината благоустройства Центрального района».

Владимир Зоркий