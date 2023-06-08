Каменный мост в Воронеже могут восстановить после обрушения к зиме

Власти Воронежской области рассчитывают, что реконструкция обрушившейся на прошлой неделе подпорной стены исторического Каменного моста в центре Воронежа будет завершена к зиме. Об этом сообщает «Абирег» со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С начала нужно сделать хороший проект, учесть все проблемы, постараться все до зимы восстановить,— сказал губернатор.— Критичным моментом по времени является проектирование. Нужно исследование грунтов провести, предложить правильные технические решения. А исполнить их будет несложно, недорого и недолго».

Часть правой подпорной стены Каменного моста, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения, обрушилась во время ливня 3 июня.

Каменный мост расположен в Воронеже на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского. Памятник архитектуры XIX века был возведен в 1826 году, а сегодня является одной из главных достопримечательностей города. Мост считается счастливым у молодоженов. В 2011 году по проекту местного института «Гипрокоммундортранс» была проведена реконструкция этого объекта архитектуры.

Сергей Калашников

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