Захарова назвала «информационным балаганом» вбросы о встрече Рубио и Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не участвовать в «информационном балагане» вокруг возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Так она ответила на вопрос, могут ли в ведомстве подтвердить информацию Financial Times о том, что встреча может пройти 30 октября в Будапеште. Госпожа Захарова заверила, что министерство иностранных дел поделится информацией о переговорах, как только она будет согласована.

«Не участвуйте в этом информационном балагане,— призвала дипломат. — Сергей Лавров сегодня обратил внимание на большое количество вбросов по теме». «Со своей стороны могу заверить: как только у нас будет информация, которой мы сможем поделиться, сразу же это сделаем»,— добавила она.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источник сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут 30 октября прибыть в Будапешт в преддверии саммита лидеров двух стран. Официальные лица не подтверждали эту информацию.

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

Анастасия Домбицкая