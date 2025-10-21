FT: Лавров и Рубио могут прибыть в Будапешт 30 октября

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут 30 октября прибыть в Будапешт в преддверии саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Немецкий чиновник заявил, что “ожидалось”, что (Виктор. — "Ъ") Орбан изложит свои планы в преддверии встречи (Дональда. — "Ъ") Трампа и (Владимира. — "Ъ") Путина, включая возможную встречу европейцев с президентом США, но сказал, что пока ничего не подтверждено,— говорится в материале FT. — Министры иностранных дел России и США ожидались в Будапеште 30 октября, добавил чиновник».

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 ноября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

Анастасия Домбицкая