Чем известна новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Премьер-министром Японии впервые в истории стала женщина

21 октября парламент Японии утвердил Санаэ Такаити в должности премьер-министра. Подробности биографии первой в истории женщины на этом посту — в справке “Ъ”.

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Санаэ Такаити родилась 7 марта 1961 года в японской префектуре Нара. В отличие от большинства японских политиков происходит из простой семьи: отец был работником автомобильной компании, мать — полицейским. В молодости была байкером, увлекалась рок-музыкой, играла на ударных.

Окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987–1989 годах проходила стажировку в Конгрессе США. После возвращения в Японию работала аналитиком в области законодательства и пробовала карьеру телеведущей.

Политическую карьеру начала в 1993 году, когда впервые была избрана членом Палаты представителей (нижняя палата японского парламента) в качестве независимого кандидата. Через год вступила в партию «Либералы», позже перешла в Либерально-демократическую партию (ЛДП).

В первом кабинете Синдзо Абэ в 2006–2007 годах совмещала сразу пять постов: госминистра по делам Окинавы и «северных территорий» (южная часть Курил), по науке и технологической политике, по вопросам молодежи и гендерного равенства, по вопросам инноваций и по продовольственной безопасности. Была протеже убитого в 2022 году господина Абэ.

В 2014–2017 и 2019–2020 годах — министр внутренних дел и коммуникаций. С 2022 по 2024 год возглавляла Министерство экономической безопасности.

С 2021 года несколько раз баллотировалась на пост председателя ЛДП. Избрана была 4 октября 2025 года, обойдя во втором туре Синдзиро Коидзуми (185 голосов против 156). Сразу после победы провозгласила «новую эру ЛДП». 21 октября избрана премьер-министром.

Сторонница укрепления военного потенциала Японии. Выступает за пересмотр пацифистской статьи 9 Конституции. Основной закон, принятый после Второй мировой войны, запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию.

Выступает против легализации однополых браков («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), слывет поборницей традиционных ценностей. Противница чрезмерного импорта рабочей силы. Несколько раз выступала за право правительства отзывать лицензии у СМИ.

Имеет славу жесткого критика Китая, намерена бороться с растущим влиянием Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с помощью укрепления военных связей с США.

Большая поклонница главы правительства Великобритании в 1979–1990 годах, «железной леди» Маргарет Тэтчер.

«Единственный способ взобраться на вершину лестницы — преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз» &lt;br>Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в британском городе Грантем. Ее политической путь начался в 1950 году, когда 25-летняя Маргарет выдвинула свою кандидатуру на всеобщих парламентских выборах от округа Дартфорд, где работала химиком-исследователем. Выборы она проиграла

«Единственный способ взобраться на вершину лестницы — преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз»
Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в британском городе Грантем. Ее политической путь начался в 1950 году, когда 25-летняя Маргарет выдвинула свою кандидатуру на всеобщих парламентских выборах от округа Дартфорд, где работала химиком-исследователем. Выборы она проиграла

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

«Дом должен быть центром, но не границей мира женщины» &lt;br>Осенью 1951 года она снова избиралась в парламент, однако опять потерпела поражение. В том же году Маргарет вышла замуж за бизнесмена Дэниса Тэтчера (на фото), который поддерживал свою супругу в политической карьере. Он помог ей стать членом ассоциации адвокатов, а позже — юристом со специализацией по вопросам налогообложения. В 1953 году в семье родилась двойня — дочь Кэрол и сын Марк

«Дом должен быть центром, но не границей мира женщины»
Осенью 1951 года она снова избиралась в парламент, однако опять потерпела поражение. В том же году Маргарет вышла замуж за бизнесмена Дэниса Тэтчера (на фото), который поддерживал свою супругу в политической карьере. Он помог ей стать членом ассоциации адвокатов, а позже — юристом со специализацией по вопросам налогообложения. В 1953 году в семье родилась двойня — дочь Кэрол и сын Марк

Фото: Reuters / David Osborn

В 1959 году Тэтчер все же победила на выборах и стала членом Палаты общин. Через год ее назначили на должность заместителя министра пенсий и государственного социального страхования. В 1966 году Тэтчер стала членом теневой (оппозиционной) команды Государственного казначейства. Будучи ярым антисоциалистом, она выступала против контроля цен и доходов, была за легализацию абортов, сохранение смертной казни и против преследования гомосексуалистов &lt;br>На фото: с премьером Индии Радживом Ганди в аэропорту Дели, апрель 1985 года

В 1959 году Тэтчер все же победила на выборах и стала членом Палаты общин. Через год ее назначили на должность заместителя министра пенсий и государственного социального страхования. В 1966 году Тэтчер стала членом теневой (оппозиционной) команды Государственного казначейства. Будучи ярым антисоциалистом, она выступала против контроля цен и доходов, была за легализацию абортов, сохранение смертной казни и против преследования гомосексуалистов
На фото: с премьером Индии Радживом Ганди в аэропорту Дели, апрель 1985 года

Фото: Reuters

В 1970 году Маргарет Тэтчер стала министром просвещения и науки после того, как Консервативная партия во главе с Эдвардом Хитом победила на парламентских выборах. На этой должности Тэтчер приняла ряд непопулярных мер, в частности, сократила расходы на школьное образование. Министр просвещения, которую называли в СМИ «похитительницей молока», стала объектом критики со стороны общества и политических противников

В 1970 году Маргарет Тэтчер стала министром просвещения и науки после того, как Консервативная партия во главе с Эдвардом Хитом победила на парламентских выборах. На этой должности Тэтчер приняла ряд непопулярных мер, в частности, сократила расходы на школьное образование. Министр просвещения, которую называли в СМИ «похитительницей молока», стала объектом критики со стороны общества и политических противников

Фото: Reuters / David Osborn

«Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной» &lt;br>В феврале 1975 года Маргарет Тэтчер возглавила Консервативную партию. На фоне общественного недовольства и серии массовых забастовок лейбористы стремительно теряли популярность — в стране объявили о внеочередных парламентских выборах. Консервативная партия обещала бороться с инфляцией, безработицей и провести ряд реформ. Слова Тэтчер о том, что она, как и большинство простых британцев, обеспокоена возрастающим числом «людей иных культур», переезжающих на туманный Альбион, принесли ей немалые дивиденды

«Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной»
В феврале 1975 года Маргарет Тэтчер возглавила Консервативную партию. На фоне общественного недовольства и серии массовых забастовок лейбористы стремительно теряли популярность — в стране объявили о внеочередных парламентских выборах. Консервативная партия обещала бороться с инфляцией, безработицей и провести ряд реформ. Слова Тэтчер о том, что она, как и большинство простых британцев, обеспокоена возрастающим числом «людей иных культур», переезжающих на туманный Альбион, принесли ей немалые дивиденды

Фото: Reuters / Roy Letkey

В период разрядки отношений между Советским Союзом и США Маргарет Тэтчер выступала с резкой критикой СССР: «Русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир». В ответ на ее нападки газета «Красная звезда» назвала Тэтчер «железной дамой» &lt;br>На фото: Маргарет Тэтчер и член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев, декабрь 1984 года

В период разрядки отношений между Советским Союзом и США Маргарет Тэтчер выступала с резкой критикой СССР: «Русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир». В ответ на ее нападки газета «Красная звезда» назвала Тэтчер «железной дамой»
На фото: Маргарет Тэтчер и член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев, декабрь 1984 года

Фото: Reuters

«Я исключительно терпелива, если в конечном итоге все выйдет по-моему» &lt;br>В мае 1979 года после победы Консервативной партии на парламентских выборах Маргарет Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании. Идеологией ее кабинета стал монетаризм, предполагающий максимально жесткую финансовую политику и резкое сокращение государственных расходов. Не все решения премьера находили поддержку среди населения. Однако после победы в 1982 году в Фолклендской войне над Аргентиной рейтинг Тэтчер вырос с 30% до 55%

«Я исключительно терпелива, если в конечном итоге все выйдет по-моему»
В мае 1979 года после победы Консервативной партии на парламентских выборах Маргарет Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании. Идеологией ее кабинета стал монетаризм, предполагающий максимально жесткую финансовую политику и резкое сокращение государственных расходов. Не все решения премьера находили поддержку среди населения. Однако после победы в 1982 году в Фолклендской войне над Аргентиной рейтинг Тэтчер вырос с 30% до 55%

Фото: Reuters / David Osborn

«Если женщина проявляет характер, про нее говорят “вредная баба”. Если характер проявляет мужчина, про него говорят: “Он хороший парень”» &lt;br>На парламентских выборах 1983 года консерваторы, возглавляемые Тэтчер, снова одержали победу. Премьер-министр приступила к еще более масштабным реформам, главной из которых стала приватизация крупнейших британских государственных компаний и предприятий. Самым скандальным решением была реорганизация угольной промышленности. Массовая забастовка началась после того, как правительство Тэтчер объявило о закрытии 20 шахт и об увольнении десятков тысяч рабочих. Бастовавшие своих целей не добились

«Если женщина проявляет характер, про нее говорят “вредная баба”. Если характер проявляет мужчина, про него говорят: “Он хороший парень”»
На парламентских выборах 1983 года консерваторы, возглавляемые Тэтчер, снова одержали победу. Премьер-министр приступила к еще более масштабным реформам, главной из которых стала приватизация крупнейших британских государственных компаний и предприятий. Самым скандальным решением была реорганизация угольной промышленности. Массовая забастовка началась после того, как правительство Тэтчер объявило о закрытии 20 шахт и об увольнении десятков тысяч рабочих. Бастовавшие своих целей не добились

Фото: Reuters

Во внешней политике Тэтчер ориентировалась на курс США и нашла в президенте Рональде Рейгане (на фото) единомышленника во многих вопросах. Она поддерживала размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе и Стратегическую оборонную инициативу Рейгана. В 1984 году Тэтчер встретилась с Михаилом Горбачевым в Лондоне, а через год посетила Советский Союз с официальным визитом. После своей первой встречи с советским лидером она сказала: «С этим человеком можно иметь дело»

Во внешней политике Тэтчер ориентировалась на курс США и нашла в президенте Рональде Рейгане (на фото) единомышленника во многих вопросах. Она поддерживала размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе и Стратегическую оборонную инициативу Рейгана. В 1984 году Тэтчер встретилась с Михаилом Горбачевым в Лондоне, а через год посетила Советский Союз с официальным визитом. После своей первой встречи с советским лидером она сказала: «С этим человеком можно иметь дело»

Фото: AP / Pool/Bill Rountree

«Не скажу, чтобы мне повезло, просто я заслужила это» &lt;br>В 1987 году Маргарет Тэтчер впервые в истории современной Великобритании осталась премьер-министром на третий срок. Пост она занимала до ноября 1990 года

«Не скажу, чтобы мне повезло, просто я заслужила это»
В 1987 году Маргарет Тэтчер впервые в истории современной Великобритании осталась премьер-министром на третий срок. Пост она занимала до ноября 1990 года

Фото: Reuters

«Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык» &lt;br>Тэтчер выступала в различных университетах мира с открытыми лекциями о политике, написала мемуары в двух томах «Годы на Даунинг-стрит» и «Путь к власти». В 2002 году Тэтчер выпустила книгу «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира», которую посвятила другу Рональду Рейгану

«Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык»
Тэтчер выступала в различных университетах мира с открытыми лекциями о политике, написала мемуары в двух томах «Годы на Даунинг-стрит» и «Путь к власти». В 2002 году Тэтчер выпустила книгу «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира», которую посвятила другу Рональду Рейгану

Фото: Reuters

В 2002 году состояние здоровья Тэтчер ухудшилось: она пережила несколько микроинсультов, после чего практически не появлялась на публике. Спустя год после продолжительной онкологической болезни умер ее супруг Дэнис Тэтчер, который, по ее же словам, был всегда самой верной опорой. А в 2004 году ушел из жизни ее единомышленник и друг бывший президент США Рональд Рейган &lt;br>На фото: Маргарет Тэтчер (справа) с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и его женой Лусией Ириарт

В 2002 году состояние здоровья Тэтчер ухудшилось: она пережила несколько микроинсультов, после чего практически не появлялась на публике. Спустя год после продолжительной онкологической болезни умер ее супруг Дэнис Тэтчер, который, по ее же словам, был всегда самой верной опорой. А в 2004 году ушел из жизни ее единомышленник и друг бывший президент США Рональд Рейган
На фото: Маргарет Тэтчер (справа) с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и его женой Лусией Ириарт

Фото: Reuters

В 2005 году Тэтчер отпраздновала свое 80-летие, среди приглашенных гостей были Елизавета II, герцог Эдинбургский, Александра Кентская и Тони Блэр &lt;br>На фото: Маргарет Тэтчер (справа) с королевой Елизаветой II на праздновании своего 80-летия в Лондоне, октябрь 2005 года

В 2005 году Тэтчер отпраздновала свое 80-летие, среди приглашенных гостей были Елизавета II, герцог Эдинбургский, Александра Кентская и Тони Блэр
На фото: Маргарет Тэтчер (справа) с королевой Елизаветой II на праздновании своего 80-летия в Лондоне, октябрь 2005 года

Фото: Reuters / Kieran Doherty

В 2000-х семья Тэтчер оказалась в центре нескольких скандалов: сына бывшего премьер-министра бизнесмена Марка арестовали и приговорили к четырем годам условно за помощь в организации госпереворота в Экваториальной Гвинее, а позже дочь Маргарет журналистку Кэрол Тэтчер (на фото) уволили с телеканала BBC за расистское высказывание в эфире

В 2000-х семья Тэтчер оказалась в центре нескольких скандалов: сына бывшего премьер-министра бизнесмена Марка арестовали и приговорили к четырем годам условно за помощь в организации госпереворота в Экваториальной Гвинее, а позже дочь Маргарет журналистку Кэрол Тэтчер (на фото) уволили с телеканала BBC за расистское высказывание в эфире

Фото: Reuters / Darren Staples

В 2007 году Маргарет Тэтчер стала первым премьер-министром Великобритании, которому поставили в парламенте памятник при жизни. «Я скорее предпочла бы железную статую, но бронза тоже сойдет... Она не поржавеет»,— заявила Тэтчер &lt;br>На фото: Маргарет Тэтчер и премьер Дэвид Кэмерон, февраль 2007 года

В 2007 году Маргарет Тэтчер стала первым премьер-министром Великобритании, которому поставили в парламенте памятник при жизни. «Я скорее предпочла бы железную статую, но бронза тоже сойдет... Она не поржавеет»,— заявила Тэтчер
На фото: Маргарет Тэтчер и премьер Дэвид Кэмерон, февраль 2007 года

Фото: Reuters / Johnny Green/PA/Pool

На фото: Маргарет Тэтчер с депутатом Госдумы Борисом Немцовым (справа), телеведущим Борисом Ноткиным (слева) и одним из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили (в центре) на гала-вечере «Русская рапсодия» в 2003 году

На фото: Маргарет Тэтчер с депутатом Госдумы Борисом Немцовым (справа), телеведущим Борисом Ноткиным (слева) и одним из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили (в центре) на гала-вечере «Русская рапсодия» в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

7 марта 2008 года Маргарет Тэтчер упала в обморок во время обеда в Палате общин и была доставлена в больницу. Здоровье подводило политика все чаще, до конца жизни Тэтчер страдала деменцией

7 марта 2008 года Маргарет Тэтчер упала в обморок во время обеда в Палате общин и была доставлена в больницу. Здоровье подводило политика все чаще, до конца жизни Тэтчер страдала деменцией

Фото: Reuters / Arthur Edwards/Pool

29 апреля 2011 года Тэтчер была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, однако не присутствовала на церемонии из-за плохого самочувствия &lt;br>На фото: Маргарет Тэтчер с принцем Уэльским Чарльзом и двумя пенсионерками на открытии больницы в Лондоне

29 апреля 2011 года Тэтчер была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, однако не присутствовала на церемонии из-за плохого самочувствия
На фото: Маргарет Тэтчер с принцем Уэльским Чарльзом и двумя пенсионерками на открытии больницы в Лондоне

Фото: Reuters / Andrew Winning

«Есть только один способ быть руководителем: это когда руководитель идет в добровольное рабство к руководимым, а не наоборот. Если же в его поведении появляется пусть даже одна сотая претензий на какое-либо преимущество перед ними или привилегии, то рано или поздно эти 0,01 вырастают в подавление, деспотию и тиранию» &lt;br>Слева направо: бывшие премьеры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, Чери Блэр, супруга бывшего британского премьер-министра Джона Мейджора Норма, Джон Мейджор, Маргарет Тэтчер, экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг, бывший заместитель премьер-министра Ник Клегг и папа римский Бенедикт XVI, сентябрь 2010 года

«Есть только один способ быть руководителем: это когда руководитель идет в добровольное рабство к руководимым, а не наоборот. Если же в его поведении появляется пусть даже одна сотая претензий на какое-либо преимущество перед ними или привилегии, то рано или поздно эти 0,01 вырастают в подавление, деспотию и тиранию»
Слева направо: бывшие премьеры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, Чери Блэр, супруга бывшего британского премьер-министра Джона Мейджора Норма, Джон Мейджор, Маргарет Тэтчер, экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг, бывший заместитель премьер-министра Ник Клегг и папа римский Бенедикт XVI, сентябрь 2010 года

Фото: Reuters / Christopher Furlong

Утром 8 апреля 2013 года баронесса Маргарет Тэтчер умерла от инсульта в возрасте 87 лет

Утром 8 апреля 2013 года баронесса Маргарет Тэтчер умерла от инсульта в возрасте 87 лет

Фото: Reuters / Cathal McNaughton

