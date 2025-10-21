Чем известна новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити

21 октября парламент Японии утвердил Санаэ Такаити в должности премьер-министра. Подробности биографии первой в истории женщины на этом посту — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаэ Такаити

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters Санаэ Такаити

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Санаэ Такаити родилась 7 марта 1961 года в японской префектуре Нара. В отличие от большинства японских политиков происходит из простой семьи: отец был работником автомобильной компании, мать — полицейским. В молодости была байкером, увлекалась рок-музыкой, играла на ударных.

Окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987–1989 годах проходила стажировку в Конгрессе США. После возвращения в Японию работала аналитиком в области законодательства и пробовала карьеру телеведущей.

Политическую карьеру начала в 1993 году, когда впервые была избрана членом Палаты представителей (нижняя палата японского парламента) в качестве независимого кандидата. Через год вступила в партию «Либералы», позже перешла в Либерально-демократическую партию (ЛДП).

В первом кабинете Синдзо Абэ в 2006–2007 годах совмещала сразу пять постов: госминистра по делам Окинавы и «северных территорий» (южная часть Курил), по науке и технологической политике, по вопросам молодежи и гендерного равенства, по вопросам инноваций и по продовольственной безопасности. Была протеже убитого в 2022 году господина Абэ.

В 2014–2017 и 2019–2020 годах — министр внутренних дел и коммуникаций. С 2022 по 2024 год возглавляла Министерство экономической безопасности.

С 2021 года несколько раз баллотировалась на пост председателя ЛДП. Избрана была 4 октября 2025 года, обойдя во втором туре Синдзиро Коидзуми (185 голосов против 156). Сразу после победы провозгласила «новую эру ЛДП». 21 октября избрана премьер-министром.

Сторонница укрепления военного потенциала Японии. Выступает за пересмотр пацифистской статьи 9 Конституции. Основной закон, принятый после Второй мировой войны, запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию.

Выступает против легализации однополых браков («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), слывет поборницей традиционных ценностей. Противница чрезмерного импорта рабочей силы. Несколько раз выступала за право правительства отзывать лицензии у СМИ.

Имеет славу жесткого критика Китая, намерена бороться с растущим влиянием Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с помощью укрепления военных связей с США.

Большая поклонница главы правительства Великобритании в 1979–1990 годах, «железной леди» Маргарет Тэтчер.