«Железная леди», восточная версия

В Японии прошли выборы нового лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), на которых победила 64-летний политик Санаэ Такаити, представляющая ультраконсервативное крыло ЛДП. В середине октября госпожа Такаити, вероятнее всего, станет новым, уже четвертым за последние пять лет премьер-министром страны. Возглавив правительство, она окажется первой женщиной на этом посту за всю историю Японии. Будучи поклонницей «железной леди», Маргарет Тэтчер, госпожа Такаити придерживается крайне правых взглядов и собирается преодолевать преследующие страну кризисы отнюдь не либеральными методами.

Фото: Yuichi Yamazaki / Pool Photo / AP Будущая глава правительства Японии Санаэ Такаити известна как политик ультраконсервативных взглядов и поборница традиционных ценностей

Состоявшиеся 4 октября выборы нового лидера ЛДП стали по-настоящему знаковыми для истории Японии. Необходимость в смене руководства партии, правящей страной почти непрерывно последние 70 лет, возникла в результате многочисленных кризисов, которым нынешний премьер Сигэру Исиба, проработавший в этой должности менее года, оказался не способен найти решения. Под его руководством ЛДП в октябре 2024 года потеряла большинство на выборах в нижнюю палату парламента, а в минувшем июле рассталась с большинством и в верхней. Взяв полтора месяца на раздумье, господин Исиба, человек умеренных взглядов, 7 сентября объявил о планах уйти в отставку.

В связи с этим ЛДП предстояло выбрать нового лидера, а Японии еще через полторы недели приветствовать нового премьер-министра — уже четвертого за последние пять лет. Борьба за пост председателя правящей партии развернулась нешуточная, а потому в первом туре выявить победителя из пяти кандидатов не удалось.

При этом результаты первого раунда, в котором участвовали 295 депутатов и почти 1 млн рядовых членов ЛДП, чьи голоса конвертировались в дополнительные 295 очков, явно указывали на проблемы с единством в партии.

Первое место с результатом 183 голоса заняла Санаэ Такаити (64 голоса от депутатов и 119 — от рядовых членов), за ней расположился 44-летний Синдзиро Коидзуми (164 голоса, 80 — от депутатов и 84 — от рядовых членов), а замкнул тройку Ёсимаса Хаяси (134 голоса, 72 — от депутатов и 62 — от рядовых членов).

В финальный раунд вышли госпожа Такаити и господин Коидзуми. При этом результат ультраконсервативной Санаэ Такаити, оказавшейся на третьем месте в списке депутатских предпочтений, оставлял ее сопернику-центристу надежду на благоприятный исход второго тура. Однако законодатели решили не идти против воли рядовых однопартийцев и впервые в истории избрали своим лидером женщину 185 голосами против 156.

Сразу после победы госпожа Такаити провозгласила «новую эру ЛДП» и предупредила коллег о непростых временах, ведь преодолевать — конечно, сообща — придется не только общественный, но и внутрипартийный раскол.

«Вместо того, чтобы прямо сейчас радоваться, я чувствую, что меня ждут серьезные испытания. Я убеждена, что перед нами горы работы, которые мы должны преодолеть вместе. Все поколения должны объединиться и работать как единое целое, чтобы восстановить ЛДП. Каждому придется пахать как лошадь»,— возвестила новоизбранный лидер.

Примечательно, что, в отличие от большинства своих предшественников, Санаэ Такаити не может со стопроцентной уверенностью рассчитывать на пост премьер-министра. Из-за отсутствия у ЛДП большинства в парламенте ее избрание главой правительства формально нельзя считать предрешенным.

Однако, по мнению аналитиков, 15 октября на внеочередном заседании парламента Япония все-таки получит своего первого в истории премьера-женщину. Сценарий, при котором разрозненная оппозиция сможет выставить единого альтернативного кандидата, оценивается большинством экспертов как фантастический.

Конечно, в мире остается еще много стран, где женщина никогда не становилась во главе правительства, но для Японии этот момент действительно можно считать особенным. Сегодня японские женщины по-прежнему плохо представлены в политике и крайне редко занимают руководящие посты в компаниях. К тому же, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Япония находится на 118-м из 146 мест по гендерному равенству.

«Родилась первая женщина премьер-министр. Я так счастлива, что смогла стать свидетельницей этого. Надеюсь, это придаст смелости многим молодым женщинам и таким людям, как она, которые не родились в семье политиков, а выросли в далеких от политики местах»,— не скрывала своей радости бывший министр юстиции Мидори Мацусима.

Этими словами госпожа Мацусима подчеркнула еще одну особенность госпожи Такаити. В отличие от большинства японских политиков, включая своего соперника Синдзиро Коидзуми, сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, новоизбранный лидер ЛДП происходит из простой семьи, а также не может похвастаться элитным образованием.

Впрочем, опыта в политике, в которой она вращается уже более 30 лет, ей не занимать, а ее грядущий статус первой женщины-премьера вряд ли утешит либерально настроенную часть общества, учитывая крайне консервативные и даже антифеминистские взгляды Санаэ Такаити — большой поклонницы бывшей главы правительства Великобритании, «железной леди», Маргарет Тэтчер.

Среди прочего госпожа Такаити выступает против легализации однополых браков («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), ратует за запрет мужу и жене иметь разные фамилии, убеждена, что право восседать на троне японских императоров есть только у представителей мужского пола монаршей семьи, и в целом слывет поборницей традиционных ценностей.

Не жалует Санаэ Такаити и мигрантов, в частности, продвигая идею запрета на покупку недвижимости иностранцами и обещая найти управу на туристов, которые, по мнению части японцев, слишком шумят во время поездок в страну.

С опаской смотрят на вероятного премьера и в журналистском сообществе из-за ее высказываний, потенциально угрожающих свободе прессы. Например, политик выступала за право правительства отзывать лицензии у СМИ.

Кроме того, одним из наиболее провокационных моментов ее биографии остается любовь госпожи Такаити посещать храм Ясукуни — символ былого милитаризма и место захоронения японских военных преступников. Примечательно, что после Синдзо Абэ, возглавлявшего правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах, никто из премьеров в Ясукуни не захаживал. Впрочем, такое совпадение неудивительно. Как подчеркивают аналитики, Санаэ Такаити не только считается протеже убитого в 2022 году господина Абэ, но и имеет с ним прямую идеологическую связь, разделяя его ревизионистские взгляды на поведение Японии во время Второй мировой войны.

Подобные увлечения Санаэ Такаити потенциально грозят усложнить отношения Токио с ближайшими соседями — Китаем и Южной Кореей, в свое время наиболее пострадавшими от японского милитаризма.

Однако в случае с КНР чувства китайцев ее, вероятно, мало волнуют. Госпожа Такаити давно заслужила славу жесткого критика Китая и намерена бороться с растущим влиянием Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с помощью укрепления военных связей с США, Австралией, Южной Кореей и Филиппинами.

При этом ориентация на США не помешала Санаэ Такаити недавно заявить о готовности потребовать от Вашингтона пересмотра торгово-инвестиционного соглашения, в рамках которого глава Белого дома Дональд Трамп согласился снизить пошлины на японские автомобили и другие товары в обмен на инвестиции Японии в размере $550 млрд в американскую экономику. Госпожа Такаити утверждает, что пойдет на такой шаг, если сочтет некоторые пункты соглашения «несправедливыми и наносящими ущерб» Японии.

Возможность на деле проверить, насколько решительной окажется Санаэ Такаити, вероятно, представится уже в конце октября, когда Дональд Трамп по плану должен будет встретиться с новым японским премьером.

Антон Васильев