Бастрыкина попросили взять на контроль преступления против животных в Крыму

Российская экологическая партия «Зеленые» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой контролировать расследование серии преступлений против животных в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации партии, с сентября по октябрь 2025 года в городе зафиксированы случаи жестокого обращения с животными, что, по мнению активистов, свидетельствует о «устойчивой тенденции проявления особой жестокости».

Лидер крымского отделения партии Сергей Агеев также попросил наладить взаимодействие следствия с ветеринарными экспертами и волонтерами приюта для животных.

Анна Гречко