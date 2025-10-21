Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкина попросили взять на контроль преступления против животных в Крыму

Российская экологическая партия «Зеленые» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой контролировать расследование серии преступлений против животных в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации партии, с сентября по октябрь 2025 года в городе зафиксированы случаи жестокого обращения с животными, что, по мнению активистов, свидетельствует о «устойчивой тенденции проявления особой жестокости».

Лидер крымского отделения партии Сергей Агеев также попросил наладить взаимодействие следствия с ветеринарными экспертами и волонтерами приюта для животных.

Анна Гречко

Новости компаний Все