Фадеева опровергала сообщения о скорой отставке с поста вице-мэра Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата городской администрации Марина Фадеева не планирует в ближайшее время покидать занимаемый пост в связи с поступившими предложениями о смене места работы, рассказала «Ъ-Урал» сама госпожа Фадеева. Вице-мэр отметила, что не стала рассматривать варианты нового трудоустройства. «Слухи о моем уходе из администрации распространяют те, кто хочет, чтобы это скорее случилось. Но я работаю здесь и планирую продолжать дальше»,— заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Фадеева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Марина Фадеева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что Марина Фадеева может уйти в отставку в связи с «хорошим предложением», которое якобы серьезно рассматривает.

Марина Фадеева работает вице-мэром Екатеринбурга с 2021 года. Она руководит работой департаментов кадровой политики, информатизации, документального обеспечения, молодежной политики, отдела по делам архивов и управления делами мэрии, координирует работу органов городской администрации, отвечает за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой и счетной палатой муниципалитета.

С 2004 года госпожа Фадеева работала экономистом в частной компании, в 2010 году перешла в отдел развития международных связей Уральской торгово-промышленной палаты. В 2010-2017 годах занимала различные должности в органах государственной власти: прошла путь от специалиста первой категории министерства экономики Свердловской области до заместителя начальника отдела министерства инвестиций и развития региона. В 2017 году получила пост начальника управления методологии департамента управления проектами администрации губернатора. С 2018 года занимала должность советника первого заместителя главы Свердловской области.

Василий Алексеев