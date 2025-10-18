СМИ сообщили об обысках в мэрии Нефтеюганска и дома у замглавы администрации

В администрации Нефтеюганска и дома у замглавы администрации Павла Гусенкова в субботу проходят обыски. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на источники. В управлении Следственного комитета по ХМАО заявили изданию, что пока ситуацию не комментируют.

Администрация Нефтеюганска в соцсетях распространила следующий комментарий: «Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством». Также сообщается, что мэрия «оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий». Подчеркивается, что органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

По данным URA.ru, господина Гусенкова подозревают в превышении должностных полномочий. Источник издания заявил, что дело может касаться предполагаемой роли чиновника «в деле о продаже муниципального имущества», в том числе недвижимости комбината питания и сети аптек.

СМИ пишут, что до работы в мэрии Павел Гусенков возглавлял ООО «Вис Север». Прежде — был прокурором города.