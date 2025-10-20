Продажа аптек превысила полномочия

Ханты-Мансийский районный суд отправил в СИЗО первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО — Югра) Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По предварительной версии следствия, чиновник способствовал передаче помещений сети муниципальных аптек «Фармация» местным предпринимателям по заниженной стоимости.



Об аресте Павла Гусенкова, который обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе СКР по ХМАО — Югре. Аресту чиновника предшествовали обыски в администрации Нефтеюганска и у него дома.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка»,— сообщили в СКР, не уточняя подробности.

Павел Гусенков родился в 1978 году. Ранее служил в органах внутренних дел, затем работал в органах прокуратуры — возглавлял Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру. Позже работал в ООО «Вис Север» (компания занималась захоронением отходов, сейчас ликвидирована). В администрации Нефтеюганска работает с 2022 года. В должности первого вице-мэра курирует деятельность юридическо-правового управления, департамента по делам администрации, отдела записи актов гражданского состояния, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами и отдела по обеспечению деятельности административной комиссии.

Связаться с представителями Павла Гусенкова не удалось.

В мэрии отказались от подробных комментариев, отметив лишь, что «действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством». «Администрация Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий»,— пояснили в мэрии.

По предварительным данным, Павел Гусенков фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту незаконной передачи муниципального имущества аптек АО «Фармация» местным предпринимателям.

Сеть «Фармация», учредителем которой являлся департамент имущества администрации Нефтеюганска, насчитывала около 10 аптек. В 2024 году юрлицо было ликвидировано.

В апреле сообщалось, что по ходатайству СКР суд арестовал директора департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска Шамиля Майранова, который возглавлял «Фармацию», и гендиректора подконтрольной мэрии компании «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц).

«По версии следствия, в период с мая 2023 по май 2024 года фигуранты, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными на данном этапе следствия сотрудниками администрации Нефтеюганска, совершили действия по отчуждению объектов недвижимого муниципального имущества без фактического проведения процедуры торгов в пользу двух индивидуальных предпринимателей»,— рассказали тогда в СКР.

Позднее Максима Федорова освободили из-под стражи, а Шамилю Майранову в июне продлили арест на четыре месяца.

Артем Путилов