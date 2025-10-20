Первый замглавы Нефтеюганска Гусенков арестован по делу о превышении полномочий

Первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

В субботу в администрации города и дома у Павла Гусенкова прошли обыски.

Накануне СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении господина Гусенкова по статье 286 УК РФ. Ему предъявили обвинение. По версии следствия, в 2023 году господин Гусенков способствовал продаже по заниженной стоимости объектов недвижимости компании, учредителем которой был город Нефтеюганск.