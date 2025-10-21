Импорт гранатов на Кубань снизился почти на 29%

Импорт гранатов в Краснодарский край с начала 2025 года снизился на 28,9%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В период с января по сентябрь 2025 года на территорию Краснодарского края импортировали более 17,8 тыс. т гранатов. В аналогичный период прошлого года импорт в регион составил 24,9 тыс. т.

По данным регионального управления Россельхознадзора, также снизился импорт помело. С начала 2025 года в край привезли 42,8 т товара, это на 25% меньше, чем в тот же период 2024 года (57,1 т).

Основными странами — экспортерами фруктов являются Азербайджан, Египет, Израиль, Иран, Кения, Сирия, Турция и Узбекистан.

Алина Зорина