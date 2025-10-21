Две участницы террористической организации в Крыму обжаловали арест

Две из четырех задержанных ФСБ в Крыму участниц террористической организации подали апелляцию об изменении меры пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их адвокатов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сотрудники ФСБ арестовали в республике четырех крымчанок, которые распространяли среди местных мусульман идеологию запрещенной организации, основанную на доктрине создания всемирного халифата. На подпольных собраниях они вербовали новых сторонников. При обыске по месту жительства обнаружили запрещенную пропагандистскую литературу.

Киевский районный суд Симферополя заключил всех четырех женщин под стражу на два месяца.

Защитник одной из задержанных пояснил, что его подзащитная воспитывает пятерых детей, а ее супруг арестован по аналогичному обвинению. На время следствия дети будут находиться под опекой брата женщины. Вторая фигурантка, по словам ее адвоката, не замужем, детей не имеет и учится на четвертом курсе.

Следственный отдел УФСБ по ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Алина Зорина