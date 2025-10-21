«Российский бензин действительно может повлиять на работу двигателя»

Владельцы китайских автомобилей Geely сообщили о случаях выхода из строя двигателей. В компании заявили, что неисправности могли быть вызваны особенностями российского бензина — повышенным содержанием оксидантов и отличиями по октановому числу от китайского топлива. О том, может ли топливо спровоцировать поломки, рассказал автоэксперт Объединенного союза автоэкспертов (ОСА), руководитель экспертно-оценочной компании «АвтоКом Эксперт» (Сочи) Игорь Соложнин.

Игорь Соложнин

Фото: предоставлено автором

«Заявление Geely о том, что поломки двигателей вызваны российским бензином, можно оценивать лишь после проведения технических экспертиз по каждому случаю. Однако в целом допустить такую вероятность можно. Российское топливо соответствует ГОСТу, но при этом имеет ряд особенностей, которые китайские производители могли не учесть при калибровке своих силовых агрегатов.

Действительно, состав бензина в России отличается от китайского: уровень оксидантов может быть выше, а октановое число — немного иным. Эти различия влияют на процесс сгорания, повышая риск детонации, перегрева и, как следствие, выхода двигателя из строя. Особенно чувствительны к этому автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, которые не прошли адаптацию под местные стандарты. Поэтому позицию Geely можно считать частично оправданной.

В то же время нельзя исключать иные причины неисправностей — особенности эксплуатации, низкое качество технического обслуживания или производственные дефекты. Для объективной оценки необходимо комплексное исследование: анализ топлива, диагностика двигателя, проверка на наличие заводских отклонений.

Говоря о химическом составе топлива, стоит отметить, что превышение уровня оксидантов может действительно вызвать поломку двигателя на ходу. Эти соединения нарушают стабильность процесса сгорания, провоцируя детонацию и перегрев. Повреждения могут коснуться поршней, клапанов и цилиндров. Помимо этого, оксиданты снижают смазывающие свойства топлива, ускоряя износ деталей. Однако пока лабораторных подтверждений того, что в российском бензине уровень оксидантов действительно выше нормы, нет — это лишь оценка производителя, не подтвержденная независимыми исследованиями.

Вопрос качества топлива в России в целом остается чувствительным. Даже при соблюдении ГОСТа различия между партиями топлива на разных заправках существенны. Любой автовладелец может столкнуться с последствиями некачественного бензина, независимо от марки автомобиля. Вспомним, что в начале 2010-х годов с аналогичной ситуацией сталкивались владельцы Ford и Hyundai — их двигатели требовали адаптации под российские стандарты.

Следует учитывать и фактор параллельного импорта. Автомобили, ввезенные неофициально, часто не адаптированы к местным условиям эксплуатации. В таких случаях производитель не несет гарантийных обязательств, а владельцы вынуждены обращаться к независимым сервисам, где качество ремонта не всегда соответствует стандартам. Это повышает риск повторных поломок и осложняет диагностику.

Geely сейчас проводит сервисные кампании по обновлению программного обеспечения блока управления двигателем, чтобы адаптировать автомобили к качеству российского топлива. Это правильный шаг. Обновление прошивки позволяет скорректировать подачу топлива и угол зажигания, снизив вероятность детонации и улучшив стабильность работы мотора. Однако программные меры не решают всех проблем: при плохом качестве бензина нагар и загрязнения форсунок все равно будут накапливаться, а устранить их можно только механическим способом.

После 2022 года поставки большинства китайских автомобилей идут напрямую из КНР, минуя локальную сертификацию, поэтому необходимость адаптации к российскому топливу закономерна. Производителям требуется время, чтобы учесть все нюансы химического состава и условий эксплуатации.

При покупке автомобилей с параллельного импорта важно обращать внимание на гарантийные условия, наличие адаптированной прошивки, качество сборки и доступность сервисного обслуживания. Рекомендуется уточнять, проведена ли настройка блока управления под российское топливо и какие сервисы готовы выполнять гарантийные работы.

В целом ситуация с Geely показала, что вопрос адаптации иностранных автомобилей к особенностям российского топлива остается актуальным. Качество бензина, соответствие технических стандартов и грамотное сервисное обслуживание напрямую влияют на ресурс двигателя и безопасность эксплуатации. И пока производители не выстроят полноценную систему адаптации, подобные случаи могут повторяться и с другими марками».