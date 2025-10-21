Суд завершил банкротство липецкого «Домино Пицца»

Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство в отношении местного ООО «Домино Пицца». С соответствующим ходатайством в суд обратилась конкурсный управляющий должника Ирина Пожидаева, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

Конкурсный управляющий отметила, что доказательств наличия у должника имущества, а также возможности пополнения конкурсной массы нет. В картотеке арбитражных дел резолютивная часть решения суда пока не опубликована. Отмечается, что «Домино Пицца» проходит процедуру ликвидации.

С заявлением о банкротстве к компании в марте 2025 года обратилось ИП Юлии Карякиной. ООО «Домино Пицца» задолжало предпринимательнице 2,2 млн руб., в том числе по платежам за аренду и коммунальные услуги. Суд признал требования законными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Позднее к банкротству присоединились еще семь кредиторов, в том числе УФНС по Липецкой области, ГК «ВЭБ.РФ» и АО «РИР Энерго». Общая сумма требований в реестре составила 10,9 млн руб.

В конце мая «Домино Пицца» было признано банкротом в упрощенном порядке, и в отношении него ввели конкурсное производство.

По данным Rusprofile, ООО «Домино Пицца» зарегистрировано в Липецке в 2019 году для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Ликвидатор и учредитель — Максим Селиванов. В 2024 году общество показало нулевую выручку и чистый убыток в 1 тыс. руб. Годом ранее показатели составляли 34 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно.

В августе 2023-го сообщалось, что DP Eurasia (владелец Domino`s Pizza в России) прекратил попытки продать бренд Domino`s Pizza в России и инициировал начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивался в 520 млн руб. Тогда же рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели 60 ресторанов у франчайзи сети и договорились о сотрудничестве еще с несколькими партнерами. Свою сеть они планировали развивать под брендом Doмиno Pizza.

Егор Якимов