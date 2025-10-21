Т-Банк выходит на рынок аналитического консалтинга для крупного бизнеса

На основе аналитической платформы T-Data банк запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Сервис поможет бизнесу анализировать поведение покупателей и исходя из этого принимать стратегические решения.

База для аналитических отчетов строится на обезличенных данных по трансакциям более 52 млн клиентов-физлиц и 1,5 млн клиентов-юрлиц Т-Банка, включая пользователей лайфстайл-сервиса «Т-Город», а также на основе данных чеков. Аналитический консалтинг предназначен для бизнеса из сфер ритейла: FMCG, HoReCa, электронной коммерции, fashion, аптек, производства и других отраслей с широкой потребительской аудиторией.

Сегодня в условиях высокой конкуренции и динамичного рынка ритейл заинтересован не только в привлечении покупателя, но и формировании его привязанности к конкретному бренду. Для того чтобы сформировать устойчивую лояльность, бизнесу нужно знать географию покупок, структуру потребительской корзины и многие другие нюансы поведения своих клиентов. Такой подход позволит выстраивать эффективные каналы коммуникации и предлагать акции, релевантные для конкретного покупателя.

Исследования аналитической платформы Т-Data основаны на уникальных обезличенных данных о покупках и поведении в lifestyle-сервисах клиентов экосистемы Т-Банка — более 52 млн клиентов и 41 млн трансакций в день на 9 трлн руб. за год. Аналитический консалтинг Т-Банка поможет определить, какие каналы продвижения работают лучше всего в онлайне и офлайне. Данные исследований помогут оценить эффективность бизнес-стратегии, генерировать гипотезы и оперативно менять ассортимент продаж.

«Часто бизнесу не хватает целостной картины. Хотя данных вроде бы много — CRM, лояльность, кассовые операции, — понять, кто именно ваш клиент, что на него влияет, где вы теряете деньги и как двигаться дальше, оказывается сложно. T-Data собирает эту целостную картину на основе реального поведения миллионов людей — их покупок, маршрутов, привычек — в виде обезличенных данных. И это может помочь компаниям в принятии более точных и смелых решений»,— отметил руководитель аналитического проекта T-Data Максим Савченко.

Аналитический консалтинг позволяет «увидеть» своего клиента: где он живет, что покупает, как меняется его поведение со временем, уточняют в Т-Банке. Исследование Т-Data показывает, какие товары работают в связке, когда и почему клиенты теряются, а также какие рекламные и продуктовые решения действительно приносят эффект. Для кого-то это история о поиске новых локаций, для кого-то — о перезапуске коммуникаций, для кого-то — об удержании ядра аудитории. Но суть одна: T-Data превращает большой поток разрозненных, обезличенных цифр в понятную и точную основу для разработки стратегии и принятия более точных решений.

Выход на рынок аналитического консалтинга — закономерный шаг Т-Банка для повышения эффективности взаимодействия с крупными и средними корпоративными клиентами. Кроме исследований компании могут использовать рекламную платформу, различные способы приема безналичных платежей и другие цифровые продукты, которые могут помочь с управлением ростом, выстраиванием воронки продаж и повышением эффективности бизнеса.