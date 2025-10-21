Песков заявил об отсутствии сроков второго саммита Россия—США

Ни Россия, ни США пока не называли точные сроки второй встречи президентов двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что саммит может быть отложен.

Господин Песков пояснил, что необходима «серьезная подготовка» мероприятия. «У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось... На это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков обозначенных изначально не было»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Его спросили, какие в настоящее время настроения в Москве после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Настроение рабочее. Работа (по организации саммита.— "Ъ") предстоит непростая»,— ответил пресс-секретарь президента.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор. Они договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата неизвестна, но согласовано место — Будапешт. Вчера Кремль анонсировал начало полномасштабной подготовки к саммиту в Венгрии. Сегодня CNN сообщил, что ожидавшаяся на этой неделе встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио «пока отложена».

