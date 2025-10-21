В Краснодаре на Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию от Галицкого

На Александровском бульваре в Краснодаре начали монтировать праздничные украшения от предпринимателя и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. Работы на участке от улицы Буденного до Гаврилова завершат до 1 декабря, пишет 93.ru.

21 октября горожане заметили начало установки иллюминации. По информации мэрии, для проведения работ будут поэтапно перекрывать участки бульвара. Подробности опубликуют позже.

Сейчас монтаж ведется на отрезке Александровского бульвара от Одесской до Гаврилова рядом со стадионом «Динамо». Декорации будут такими же, как в прошлом году.

В декабре 2024-го команда мецената уже оформляла улицу Красную в Краснодаре. Тогда на бульваре появились атмосферные декоративные элементы по всей длине от кинотеатра «Аврора» до главной площади города.

Алина Зорина