Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Он сообщил об этом на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

По словам господина Алиева, это является показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией «уже не только на бумаге, но и на практике». «Должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению»,— рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

8 августа президент Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между странами. В октябре лидеры Армении и Азербайджана встретились на саммите ЕС в Копенгагене и договорились продолжать работу по укреплению мира.

