Пашинян и Алиев договорились продолжать работу по укреплению мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стороны договорились продолжать работу по укреплению мира и обсудили открытие «Маршрута Трампа» в регионе.

«Стороны подчеркнули значимость договоренностей Вашингтонского саммита мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Они подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном»,— сообщила пресс-служба армянского премьера.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев также приветствовали приостановку работы Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой была Россия. Закрытие этого формата было одним из условий Азербайджана для согласования мирного договора с Арменией.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Тогда же стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.

Лусине Баласян