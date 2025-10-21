ФСБ показала видео допроса россиянина, передававшего ВСУ данные о ПВО на Кубани

ФСБ России показала видео задержания и допроса россиянина, который передавал украинской стороне данные о расположении ПВО и других объектов Минобороны РФ в Краснодарском крае и Подмосковье.

Его задержали на улице в Москве. На допросе 26-летний россиянин признал вину. Он заявил, что посещал Украину в 2019 году «в качестве оппозиционера» и там познакомился с украинскими военнослужащими.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемого арестовали.

Алина Зорина