Уральца будут судить за поджог сигареты от Вечного огня

В Верхней Пышме в суд направят уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя, который зажег сигарету от Вечного огня, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 28 июня на площади, где установлен мемориальный комплекс в честь среднеуральцев, погибших в Великой Отечественной войне. Следствие установило, что обвиняемый в присутствии нескольких людей поднялся на постамент и поджег сигарету от пламени Вечного огня. Этим действием он публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, совершил действия, направленные на унижение чести и достоинства ветеранов.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил 35-летнего жителя Нового Уренгоя к 320 часам обязательных работ за осквернение Вечного огня — суд установил, что он бросил в пламя труп лисы.

Ирина Пичурина