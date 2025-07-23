Бросившему труп лисы в Вечный огонь ямальцу назначили обязательные работы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил 35-летнего жителя Нового Уренгоя к 320 часам обязательных работ за осквернение Вечного огня, сообщили в окружной прокуратуре. Его судили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря 2024 года. Суд установил, что пьяный человек в присутствии прохожих бросил найденный труп лисы в пламя Вечного огня на мемориальном комплексе «Трех войн».

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в суд в Ноябрьске (ЯНАО) передали уголовное дело местного жителя, который обвиняется в осквернении символов воинской славы. Следствие установило, что 29 декабря 2024 года пьяный обвиняемый на Площади Победы потушил Вечный огонь.

Ирина Пичурина