Ведущие российские экоблогеры впервые посетили «Роза Хутор» с экспертным туром

Более 20 самых популярных экологических блогеров и просветителей познакомились с экологическими инициативами и мерами по сохранению биоразнообразия лучшего горного курорта страны.

Блогеры побывали в знаковых местах «Роза Хутор» — на вершине Роза Пик, в парке водопадов «Менделиха», Горной Олимпийской деревне, пообщались с учеными, работающими на курорте, и внесли вклад в сохранение природы Сочинского национального парка.

Во время экспертного тура блогеры, ученые и новые руководители курорта обсудили приоритеты рекреационной деятельности. «Роза Хутор» обозначил ключевые точки своей экологической повестки.

В частности, среди главных задач курорта — снижение антропогенной нагрузки и сохранение экосистем: устройство настильных троп и «туристических ловушек», борьба с эрозией и восстановление склонов природосберегающими методами, противоэрозионные посадки аборигенных видов растений, сохранение популяций редких видов растений, комплексный экологический мониторинг природной среды.

«Перечисленные инициативы — не разовые проекты, а прообраз нашего стратегического видения развития курорта»,— отметил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Экоблогеры приняли участие в создании замещающих посадок на территории нацпарка. К прежде высаженным службами курорта более чем 80 тысячам деревьев редких и особо охраняемых пород участники блоготура добавили более 100 саженцев лавровишни — их высадили на склоне реки Мзымта.

«Лавровишня лекарственная устойчива к неблагоприятным условиям, отлично удерживает склоны, быстро приживается»,— рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор», кандидат сельскохозяйственных наук Денис Рыльцев.— Ее плоды служат пищей птицам и животным».

Блогеры заложили солонец и оставили кукурузу на подкормочных станциях, расположенных на путях миграции копытных животных — оленей, косуль, кабанов. Локации подкормочных станций определены профильными сотрудниками Сочинского национального парка на основе данных, сформированных в рамках комплексного экологического мониторинга.

«Мы оперируем парком подкормочных станций, в разное время насчитывающим от 5 до 10 штук, каждая оборудована фотоловушкой для наблюдений. Поддержка благополучия животных помогает им выполнять свою функцию в поддержании региональной экосистемы в устойчивом состоянии»,— отметил директор «Роза Хутор» по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрий Колосов.

Кроме того, блогеры обсудили с экспертом «Роза Хутор», доктором биологических наук, профессором, ведущим специалистом по хищникам Кавказа Анатолием Кудактиным проблему выходов медведей к людям, которая фиксируется по всему миру. Профессор предложил решения, позволяющие снизить вероятность встреч животных с человеком. Среди них создание «перехватывающих парковок», площадок с естественной кормовой базой на путях миграции вдали от туристических зон, и установка выпуклых зеркальных щитов — они помогут отпугивать медведей.

