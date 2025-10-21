Холодноводные обитатели Черного моря находятся под угрозой исчезновения

Черное море может потерять холодноводных обитателей, включая шпрота и рачков калянус, из-за климатических изменений и повышения температуры воды. Об этом «РИА Новости Крым» сообщил сотрудник Института биологии южных морей РАН Виктор Мельников.

Ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН рассказал, что до середины прошлого века на северо-западном шельфе Черного моря существовало филлофорное поле площадью около 40 тыс. кв. км. На глубине 25-50 м росла красная водоросль филлофора. По словам Виктора Мельникова, это был «роддом» для крупных промысловых рыб.

Филлофорное поле выполняло функцию биологического фильтра. На глубине около 30 м над ним располагался пояс мидий, через который проходила речная вода и полностью очищалась.

В середине прошлого века начался бесконтрольный сбор филлофоры для медицинских и пищевых нужд. Активный промысел с использованием донных тралов уничтожил экосистему этого района. Ученый утверждает, что это запустило необратимые изменения в экосистеме всего Черного моря. Зимой охладившаяся вода, насыщенная биогенами и удобрениями с полей, опускалась в глубины. Это привело к цветению микроводорослей и регулярным заморам — массовой гибели живых организмов. Через 20 лет почти весь шельф превратился в «пустыню».

В 1990-е годы толщина кислородного слоя сократилась со 155 м в 1950-х до 80 м. Сейчас процесс продолжается из-за глобального потепления. Прослойка холодной воды, где обитают виды, формирующие основу экосистемы Черного моря, полностью исчезла.

«В частности, черноморский калянус — мелкие рачки, которыми питается рыба, и черноморский шпрот. Это базовые два вида. Они не исчезли никуда, но сейчас попали в условия экстремально высоких температур, и это, естественно, им не на пользу», — заявил Виктор Мельников.

По его словам, в ближайшие 50 лет или до конца столетия температура поверхности воды может повыситься еще на три градуса, тогда Черное море изменится. Теплолюбивые виды, способные адаптироваться к низкой солености, получат благоприятные условия для жизни. Продолжится массовое заселение тепловодных мигрантов — сейчас их насчитывается более 300 видов только среди животных.

Алина Зорина