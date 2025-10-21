Рябков: ЕС и НАТО «работают на срыв всего»

Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представляют собой «наиболее деструктивную силу» на международной арене, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия научилась противостоять западным странам. Так он прокомментировал риски срыва встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза»,— убежден господин Рябков (цитата по ТАСС).

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. По его итогам президенты двух стран договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но согласовано место — Будапешт. До этого должны были встретиться глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, однако, по данным CNN, их встреча отложена. Глава европейской дипломатии Кая Каллас называла «неприятной» готовящуюся поездку господина Путина в Венгрию.

Подробности — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».