Краснодарский край по объемам донорской крови сравнялся с Москвой и Петербургом

Служба крови Краснодарского края полностью обеспечивает потребности 104 медицинских организаций региона, ежегодно заготавливая до 60 тыс. литров донорской крови, что выводит регион в лидеры наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения края Евгений Филиппов на еженедельном планерном совещании Законодательного собрания Кубани под председательством Юрия Бурлачко.

Систему донорства в регионе представляют краевая станция переливания крови в Краснодаре, шесть филиалов в Армавире, Белореченске, Ейске, Кореновске, Новороссийске и Сочи, а также 16 отделений и 60 трансфузиологических кабинетов на базе городских и центральных районных больниц. Услугами получают 82 государственных и 22 частных медучреждения.

В крае насчитывается около 50 тыс. активных доноров. Более 22 тыс. человек, сдавших кровь минимум 40 раз, удостоены звания «Почетный донор».

Евгений Филиппов уточнил, что в день сдачи крови или ее компонентов донор получает денежную компенсацию на усиленное питание в размере 450 руб., а также 5% от величины прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 928 руб. А ежегодная федеральная денежная выплата почетному донору России в этом году — 18 747 руб.

Заместитель председателя ЗСК — председатель профильного комитета Николай Петропавловский отметил, что в регионе созданы благоприятные условия для безвозмездного донорства. Он проинформировал, что комитет при посещении станции переливания крови обратил внимание на высокий износ здания лабораторного комплекса, нуждающегося в капитальном ремонте. Николай Петропавловский выразил готовность комитета совместно с министерством проанализировать опыт других регионов по социальной поддержке доноров костного мозга и крови, чтобы с участием министерства финансов края изучить возможность установления дополнительных мер помощи кубанским донорам.

Юрий Бурлачко напомнил, что две недели назад на международном форуме «БИОПРОМ» в Геленджике обсуждалась тема производства российских препаратов в рамках импортозамещения, и поинтересовался ситуацией с изготовлением отечественных лекарственных средств из крови и ее компонентов. Министр ответил, что необходимые препараты производятся и имеются резервы.

Евгений Филиппов также сообщил о перспективах развития службы крови: создается дорожная карта по капитальному ремонту лабораторного корпуса станции переливания крови, ведется предварительная работа по разработке и согласованию проектно-сметной документации.

«Служба крови и донорство играют ключевую роль в современной медицине. Это очень важное направление в кубанском здравоохранении еще и с учетом большого наплыва людей в наш курортно-туристский регион. Мы благодарны и гордимся нашими медиками, всегда готовы поддержать любые инициативы по совершенствованию их работы. И наша общая задача обеспечить необходимые условия для поддержания эффективной деятельности службы крови на Кубани»,— резюмировал Юрий Бурлачко.

Лия Пацан