Тюменца отправили на 15 лет в колонию за передачу Украине данных о военных

Тюменский областной суд назначил 15 лет колонии строгого режима 43-летнему жителю за государственную измену, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Осужденному также назначены штраф 100 тыс. руб. и ограничение свободы на год.

Суд установил, что в январе и феврале 2024 года обвиняемый собрал и передал информацию о воинской части в Тюмени представителю Министерства обороны Украины. За это он получил оплату в биткоинах, эквивалентную примерно $100.

Напомним, весной прокуратура Свердловской области передала в Тюменский областной суд уголовное дело тюменца, который самостоятельно связался с украинской разведкой и предложил свою помощь. Он передал информацию об учебных заведениях Минобороны России, карту с адресом воинской части и рукописными пометками, а также пояснения о местонахождении КПП и камер видеонаблюдения.

Ирина Пичурина