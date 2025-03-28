Жителя Тюмени обвинили в госизмене за передачу сведений разведке Украины

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в отношении жителя Тюмени, сообщили в ведомстве, сообщили в ведомстве. Уголовное дело передано в Тюменский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что в январе 2024 года обвиняемый самостоятельно связался с Главным управлением разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) и предложил свою помощь. Он передал украинским спецслужбам информацию об учебных заведениях минобороны России, карту с адресом воинской части и рукописными пометками, а также пояснения о местонахождении КПП и камер видеонаблюдения.

Обвиняемый также по заданию осуществлял видеосъемку автотранспорта на парковке возле воинской части и прилегающей территории. Эти материалы он отправил украинским кураторам, за что получил вознаграждение.

Ранее в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела в отношении 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова, обвиняемого в покушении на незаконное перемещение военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1 УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ) — по версии следствия, он передавал военно-технические данные Службе безопасности Украины (СБУ).

Ирина Пичурина