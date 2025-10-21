Сборщик шишек в Югре застрелил человека, приняв его за медведя

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) возбуждено дело в отношении 33-летнего жителя Сургутского района, который случайно застрелил 35-летнего жителя в лесу, сообщили в управлении окружного СКР. Расследуется дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Как считает следствие, 14 октября югорчанин с собакой и заряженным охотничьим ружьем отправился в лес собирать кедровые шишки. Собака начала агрессивно лаять на неизвестный объект, и около 17:00, в сумерках, житель выстрелил в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Однако на расстоянии около 120 метров находился другой сборщик шишек, который получил смертельное ранение в грудную клетку — он скончался на месте происшествия.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в прошлом году в одном из сел Байкаловского района в Свердловской области охотник застрелил 18-летнюю девушку: он целился в диких животных, но попал в человека, который оказался на линии огня. Пострадавшая скончалась в больнице.

Ирина Пичурина