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В Свердловской области охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв за животное

В одном из сел Байкаловского района (Свердловская область) охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве.

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Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

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Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

По версии следствия, 29 октября 42-летний подозреваемый через тепловизионный прицел выстрелил из охотничьего карабина («Вепрь» калибра 7,62), намереваясь попасть в диких животных. «Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, которая оказалась на линии огня»,— рассказали в СКР.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых, девушка скончалась в больнице. «Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой»,— добавил полковник Горелых.

На данный момент СКР устанавливает обстоятельства случившегося, проводит допросы свидетелей.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в лесу Свердловской области житель Березовского подозревается в убийстве своего зятя во время охоты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Виталий Красиков

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