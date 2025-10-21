Над территорией Ростовской области за ночь сбили 34 БПЛА

Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 34 беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что атаки беспилотных летательных аппаратов отразили в шести городах и десяти районах региона.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону осколочные ранения получил житель частного дома, его госпитализировали. Несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков на месте. В Батайске осколки дрона повредили стену многоквартирного дома, несколько торговых павильонов и автомобилей. Хутор Недвиговка полностью обесточен из-за падения беспилотника на линии электропередач.

Константин Соловьев